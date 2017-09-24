В АТО за сутки погиб один украинский военный

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За минувшие сутки боевики 18 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении боевики трижды били из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Авдеевской промзоне. Из этого же оружия обстреливали укрепления ВСУ вблизи шахты Бутовка и Светлодарска. Также продолжались обстрелы в районе Каменки и Невельского.

На приморском направлении боевики применяли гранатометы около Гнутова, Водяного и Широкина.

На луганском направлении боевики трижды открывали огонь из гранатометов в районе Крымского и в окрестностях Новотошковского.

Силы АТО 10 раз открывали ответный огонь, когда возникала прямая угроза жизни украинских военных, добавили в штабе АТО.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.