В АТО за сутки погиб один украинский военный
За минувшие сутки боевики 18 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На донецком направлении боевики трижды били из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Авдеевской промзоне. Из этого же оружия обстреливали укрепления ВСУ вблизи шахты Бутовка и Светлодарска. Также продолжались обстрелы в районе Каменки и Невельского.
На приморском направлении боевики применяли гранатометы около Гнутова, Водяного и Широкина.
На луганском направлении боевики трижды открывали огонь из гранатометов в районе Крымского и в окрестностях Новотошковского.
Силы АТО 10 раз открывали ответный огонь, когда возникала прямая угроза жизни украинских военных, добавили в штабе АТО.
Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.