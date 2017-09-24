Паралимпийская сборная Украины по футболу стала чемпионом мира

Копірайт зображення UNIAN Image caption Валерий Сушкевич (слева)

Паралимпийская сборная Украины по футболу победила команду из Ирана в финале Чемпионата мира, который проходил в Аргентине, сообщил руководитель Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

"Только что со счетом 1:0 украинские паралимпийцы завоевали для Украины первое место в мировом футболе. Горжусь тем, что мы делаем для украинского государства, для украинского народа в это нелегкое время в истории нашего государства", - написал он в Facebook.

В финал украинская сборная прошла, одержав победу над командой России.