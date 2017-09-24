Бердичев приходит в себя после града размером с яйцо
После сильного града и ветра в городе Бердичев Житомирской области ввели чрезвычайную ситуацию местного уровня. Об этом сообщили в ГСЧС области.
От града пострадали три микрорайона города и около двух тысяч зданий - это частные дома, школы и детсады, сообщили ВВС Украина местные спасатели.
В воскресенье, 24 сентября в городе ремонтируют поврежденные крыши, разбитые окна, убирают поваленные ветки. Восстановительные работы продолжаются с 22 сентября.
В капитальном ремонте или замене нуждаются крыши в шести школах и четырех детских садах. Ориентировочный размер убытков - 6,4 млн грн.
Град размером с яйцо выпал в Бердичеве поздно вечером 21 сентября.