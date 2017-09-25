Выборы в Германии: Меркель остается на четвертый срок

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Партия канцлера Ангелы Меркель побеждает на федеральных выборах в Германии, но с худшим результатом в своей истории. Зато позиции националистов значительно улучшились, они прошли в Бундестаг.

Консервативный блок Меркель ХДС/ХСС показал на федеральных выборах худший результат за почти 70 лет - около 33%, но все же останется крупнейшим в парламенте.

Социал-демократическая партия Германии во главе с экс-президентом Европейского парламента Мартином Шульцем получила на выборах около 20,5%. Шульц и его сторонники уже заявили, что партия не будет участвовать в коалиции и намерена уйти в оппозицию.

Националистическая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая выступает за усиление миграционной политики, отказа от евро и отмену санкций против России, получила свои первые места в парламенте и показала в целом третий результат - 12,6%.

Такой успех АдГ вызвал протесты.

Десятки демонстрантов собрались у центрального штаба правой антиисламской партии в Берлине. Они держали плакаты, на которых, в частности, было написано: "Добро пожаловать, беженцы".

Протесты также прошли во Франкфурте и Кельне.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Протест против результата партии АдГ

Всего в бундестаг проходят шесть партий, в том числе Свободная демократическая партия (СвДП), "Левые" и "Зеленые". По итогам выборов будет сформировано новое правительство Германии.

Как формируется бундестаг

Федеральные выборы проводятся каждые четыре года. Электорат в Германии насчитывает 61,5 млн избирателей в возрасте от 18 лет.

Немецкий бундестаг формируется по смешанной системе: половина мест (299) отводится кандидатам, избранным в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе.

Вторая половина мандатов распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия.