В Сирии убит российский генерал, против которого Украина ввела санкции
Российское министерство обороны сообщило о гибели в Сирии старшего группы российских военных советников, генерал-лейтенанта Валерия Асапова.
По данным военного ведомства, генерал погиб в результате минометного обстрела со стороны боевиков экстремистской группировки "Исламское государство".
"В результате внезапного минометного обстрела боевиков ИГИЛ генерал-лейтенант Валерий Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины", - сообщает минобороны.
Асапов находился на командном пункте сирийских войск, где оказывал помощь в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор.
Город пытаются взять под контроль сирийские войска, которых поддерживает Россия, а также сирийские оппозиционные силы при поддержке войск коалиции во главе с США.
Сообщается, что командование представило погибшего "к высокой государственной награде посмертно".
В мае этого года российский генерал по имени Валерий Асапов оказался под санкциями, введенными Украиной в связи с аннексией Крыма и конфликтом на юго-востоке Украины.
Украинские спецслужбы утверждали, что Асапов находился на территории самопровозглашенных республик на юго-востоке страны и командовал одним из подразделений сепаратистов.
Россия последовательно отрицает участие в конфликте в Донбассе.