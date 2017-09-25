Неизвестные ограбили и убили главу правления Киевоблэнерго

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Вечером 24 сентября неизвестные напали на дом председателя правления ЧАО "Киевоблэнерго" в селе Белогородка Киевской области. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По их информации, злоумышленники проникли в дом через забор, связали мужчину и его жену. После этого нападавшие начали бить супругов, требуя признаться, где находится сейф.

"Не получив информации, злоумышленники взяли около 15 тыс. гривен, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату. Там в дальнейшем его тело без признаков жизни нашли полицейские", - говорится в сообщении полиции.

После того, как женщина смогла освободиться, она вызвала полицию и скорую помощь.

В полиции сообщили, что все выявленные признаки преступления указывают на то, что злоумышленники не собирались убивать хозяина, а совершили преступление, чтобы завладеть имуществом.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".