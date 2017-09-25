В Украину идут заморозки
- 25 сентября 2017
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with Messenger
- Share this with Messenger
- Share this with Email
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
Google+Share this with Google+
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
В некоторых областях Украины 27-28 сентября будут заморозки. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным Укргидрометцентра, заморозки будут ночью 27 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской областях.
28 сентября в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-4°С.
Ночью 28 сентября в Киевской области также будут заморозки 0-4°С.