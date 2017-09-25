В Украину идут заморозки

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В некоторых областях Украины 27-28 сентября будут заморозки. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, заморозки будут ночью 27 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской областях.

28 сентября в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-4°С.

Ночью 28 сентября в Киевской области также будут заморозки 0-4°С.