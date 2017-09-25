В Ивано-Франковске двое мужчин пытались украсть тонну нефти

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В Ивано-Франковской области задержаны отец с сыном, которые на предприятии пытались украсть тонну нефти. Об этом сообщили в полиции.

Отмечается, что инцидент произошел на территории тракторной колонны нефтегазодобывающего управления "Долинанафтогаз".

"Предварительно договорившись с отцом, который работал на этом предприятии, сын заехал на территорию завода на собственном транспортном средстве и с помощью электронасосный установки начал перекачку нефти из цистерны предприятия в емкость (стальная бочка емкостью одна тонна), которая была в их микроавтобусе", - уточнили в полиции.

Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения. Им грозит от трех до восьми лет заключения и лишение права занимать определенные должности.

В полиции отметили, что полиция расследует причастность этих мужчин к подобным преступлениям в области.