Исследование: хакеры "ИД" - дилетанты

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Хакеры, работающие на группировку "Исламское государство", имеют слабые навыки кодирования и плохо скрывают то, что делают, говорится в новом исследовании.

Они создают несовершенны вирусы и шифровальные программы, которые легко сломать, рассказал исследователь по кибербезопасности Кайль Вилхойт на конференции DerbyCon.

Три инструмента хакерских атак, созданных одним большим хакерским коллективным "ИД", он назвал "мусором".

Не достигли ни одной цели

Хотя "ИД" имеет большой опыт в использовании социальных сетей для привлечения сторонников и ведения пропаганды, её хакеры не столь эффективны, говорит Вилхойт.

В рамках своего исследования он проанализировал три типа инструментов, созданных хакерами так называемого Объединенного кибер-халифата (UCC). Эта организация объединяет 17 групп хакеров, которые заявили о своей поддержке "ИД".

Эти инструменты имели следующие проблемы:

Вредоносные программы содержали большое количество ошибок.

Разработанная ими система электронной почты способствовала утечке информации о пользователях.

Инструмент, который использовали хакеры для атаки, не смог достичь ни одной цели.

Кроме того, попытками "ИД" собирать средства через пожертвования или биткоины воспользовались мошенники: они начали создавать веб-сайты, имитирующие просьбу "ИД" о финансовой помощи, и обогащаться на этом.

"На сегодня "ИД" не является супер-эффективной в интернете, - отмечает господин Вилхойт - Им не хватает опыта практически во всём".

Этой группировке также есть чему поучиться для сокрытия своей деятельности, добавляет он.

Существует множество примеров того, как "ИД" распространяла снимки из успешных нападений или с похвалой своим членам, и в этих фото содержались метаданные, благодаря которым можно определить место съемки.

В течение последнего года UCC начала переходить на хакерские инструменты, которые используют западные киберпреступники.

"Они знают, что их инструменты ни на что не способны. Поэтому они переходят на то, что работает, дёшево стоит и простое в использовании", - отмечает Кайль Вилхойт.