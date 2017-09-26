Эрдоган угрожает курдам санкциями после референдума

Копірайт зображення EPA Image caption Во вторник иракские и турецкие военные провели совместные учения на территории Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если иракский Курдистан провозгласит независимость после прошедшего в понедельник референдума, то его жителям грозит голод.

Эрдоган обвинил лидера Иракского Курдистана Масуда Барзани в "вероломстве", которое, по мнению турецкого президента, выражалось в проведении голосования, несмотря на возражения международного сообщества.

По словам Эрдогана, Барзани должен "отказаться от этой авантюры".

Ранее президент Турции угрожал, что Анкара может перекрыть трубопровод, перекачивающий в порт Джейхан нефть с территории иракского Курдистана. Также Эрдоган заявил, что Анкара может перестать пропускать грузовики с иракской нефтью через границу с Турцией.

Копірайт зображення Reuters Image caption Ранее Эрдоган не исключил того, что Анкара перекроет трубопровод, перекачивающий в порт Джейхан нефть с территории иракского Курдистана

Власти Турции опасаются, что референдум о независимости иракского Курдистана подстегнет сепаратистские настроения среди турецких курдов.

Результаты голосования, состоявшегося 25 сентября, еще не объявлены, однако, согласно прогнозам, большинство участников голосования высказались за независимость Курдистана.

Лидеры иракских курдов подчеркивают, что не намерены немедленно провозглашать независимость даже в случае если избиратели на референдуме выскажутся за отделение от Ирака.

Они намерены рассматривать результат референдума как мандат для переговоров о создании курдского государства с правительством Ирака и с соседними странами.

Премьер-министр Ирака Хайдер Абади назвал референдум незаконным и неконституционным.

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Бряцание оружием для внутреннего потребления

Марк Лоуэн, Би-би-си, Турция

Это были самые резкие слова, произнесенные президентом Эрдоганом по вопросу о курдском референдуме. Он назвал сам факт проведения референдума "вероломством" и "угрозой национальной безопасности". Он также угрожал применить военные и экономические меры, но не уточнил какие именно.

Власти Турции опасаются, что независимость иракского Курдистана подстегнет курдских сепаратистов в самой Турции. Анкара также опасается за судьбу этнических туркмен, живущих в городе Киркук, который иракские курды считают своей территорией.

Но значительная часть речи Эрдогана была направлена на турецких избирателей. Бряцание оружием нравится местным националистам.

У Анкары тесные отношения с иракскими курдами. Через их общую границу проходит нефтепровод, который обеспечивает часть энергетических нужд Турции, и пополняют казну курдской автономии в Ираке. Власти иракского Курдистана также выступают против сил Рабочей партии Курдистана, борющейся за независимость курдов Турции. Эрбиль даже разрешает Турции держать свои военные базы на своей территории.

Эрдоган угрожает перекрыть нефтепровод, но, пока что, этого не произошло.

Президент Турции известен своими громогласными заявлениями, но не все они затем воплощаются в дело.

Выступая во вторник, президент Эрдоган сказал, что "ожидал до самого последнего момента", что лидер иракского Курдистана Масуд Барзани отложит проведение голосования.

"Это решение провести референдум, принятое без каких-либо консультаций - вероломство", - сказал Эрдоган.

"Если Барзани и региональное курдское правительство не исправят этой ошибки как можно скорее, то они будут известны в истории как люди, втянувшие регион в межэтническую и межрелигиозную войну", - добавил президент Турции.

Эрдоган напомнил, что Турция давно уже остается основным путем, которым иракские курды поддерживают связь с окружающим миром, и пригрозил ввести санкции.

"Это все прекратится, как только мы перекроем трубопровод. Тогда у них не останется никаких доходов, и они не смогут найти никакой еды, когда наши грузовики перестанут пересекать границу".

Согласно представителям иракского регионального курдского правительства, объем торговли с Турцией достиг 5 миллиардов долларов за первые шесть месяцев 2017 года, и сотни тысяч баррелей нефти ежедневно поступают с курдских месторождений в турецкий порт Джейхан.

Тем временем иракские войска проводят совместные учения с армией Турции на юго-востоке Турции, близ границы с Ираком, то есть курдской автономией.

Ране США заявили, что глубоко огорчены решением властей иракского Курдистана провести референдум, хотя при этом Вашингтон подчеркнул, что "исторически сложившиеся взаимоотношения" от этого не изменятся.

Референдум проводился в трех населенных преимущественно курдами провинциях на севере Ирака и на прилегающих к ним спорных территориях, находящихся под контролем курдского ополчения, - на них претендуют как курдская автономия, так и центральное правительство Ирака.

Курды выступают за создание собственного государства с конца Первой мировой войны.

Курды составляют от 15 до 20% 37-миллионного населения Ирака.