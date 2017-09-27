Взрывы в Винницкой области расследуют как диверсию - СБУ

Копірайт зображення dsns.gov.ua Image caption Из Калиновского района эвакуированы 30 тысяч человек - ГосЧС

Военная прокуратура расследует взрывы на складах боеприпасов возле Калиновки Винницкой области как диверсию, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В результате взрывов были травмированы две женщины, эвакуированы тысячи людей. Две женщины обратились за медицинской помощью с нетяжелыми травмами.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил первый заместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко.

Из Калиновского района эвакуированы 30 тысяч человек.

В течение последних часов интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась, сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Пожарные продолжают ликвидацию очагов. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них. Уже в ближайшее время группы саперов начнут проверку населенных пунктов, из которых проводилось отселение жителей, на наличие взрывоопасных предметов, добавили в Генштабе.

"Ситуация - контролируемая"

Накануне, 26 сентября, около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар.

Прибывший на место происшествия премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Прямой", заявил, что "ситуация контролируется" и уточнил, что "возможная зона поражения составляет 5 км".

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало рассказал BBC Украина, что правоохранители совместно со спасателями эвакуируют жителей сел Павловка, Калиновка и Сальник.

Областные власти говорят, что эвакуированных жителей размещают в школах №6 и №31 в Виннице.

В Винницком горсовете утверждают, что территория города Винница в зону поражения не подпадает. Калиновка расположена примерно в 30 км от обласного центра.

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Очевидец событий из Винницы рассказал ВВС Украина, что в самом городе слышны взрывы, из окон "видны вспышки".

На арсенале в Калиновке, как сообщали ранее местные власти, хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов.

По информации пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины, пожар на территории арсенала военной части в общей сложности охватил 10 процентов складов.

О причинах пожара пока не сообщается. Однако представитель Генштаба сообщил каналу "112 Украина", что не исключают возможность диверсии как причины возникновения пожара.

Закрыть воздушное пространство

Украинские власти распорядились закрыть воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке и изменили маршруты 14 поездов. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку.

В ГСЧС сообщили, что из-за пожара на складе закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге М-21 Житомир - Могилев - Подольский.