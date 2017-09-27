Взрывы в Винницкой области расследуют как диверсию - СБУ
Военная прокуратура расследует взрывы на складах боеприпасов возле Калиновки Винницкой области как диверсию, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
В результате взрывов были травмированы две женщины, эвакуированы тысячи людей. Две женщины обратились за медицинской помощью с нетяжелыми травмами.
Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил первый заместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко.
Из Калиновского района эвакуированы 30 тысяч человек.
В течение последних часов интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась, сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Пожарные продолжают ликвидацию очагов. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них. Уже в ближайшее время группы саперов начнут проверку населенных пунктов, из которых проводилось отселение жителей, на наличие взрывоопасных предметов, добавили в Генштабе.
"Ситуация - контролируемая"
Накануне, 26 сентября, около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар.
Прибывший на место происшествия премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Прямой", заявил, что "ситуация контролируется" и уточнил, что "возможная зона поражения составляет 5 км".
Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало рассказал BBC Украина, что правоохранители совместно со спасателями эвакуируют жителей сел Павловка, Калиновка и Сальник.
Областные власти говорят, что эвакуированных жителей размещают в школах №6 и №31 в Виннице.
В Винницком горсовете утверждают, что территория города Винница в зону поражения не подпадает. Калиновка расположена примерно в 30 км от обласного центра.
Очевидец событий из Винницы рассказал ВВС Украина, что в самом городе слышны взрывы, из окон "видны вспышки".
На арсенале в Калиновке, как сообщали ранее местные власти, хранилось около 83 тыс. тонн боеприпасов.
По информации пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины, пожар на территории арсенала военной части в общей сложности охватил 10 процентов складов.
О причинах пожара пока не сообщается. Однако представитель Генштаба сообщил каналу "112 Украина", что не исключают возможность диверсии как причины возникновения пожара.
Закрыть воздушное пространство
Украинские власти распорядились закрыть воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке и изменили маршруты 14 поездов. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.
Полицейские и нацгвардейцы перекрыли въезды в Калиновку.
В ГСЧС сообщили, что из-за пожара на складе закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге М-21 Житомир - Могилев - Подольский.