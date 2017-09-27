Звезды "Игры престолов" сыграют свадьбу

Копірайт зображення HBO/SKY Image caption В прошлогоднем интервью журналу L'Uomo Vogue Харингтон сказал, что влюбиться в Лесли было очень легко

Шотландская актриса Роуз Лесли и британский актер Кит Харингтон объявили о помолвке. Официальное сообщение о помолвке двух звезд сериала "Игра престолов" было опубликовано в газете Times.

До этого в СМИ ходили слухи о том, что пара собирается пожениться, однако ни Лесли, ни Харингтон не подтверждали эти сообщения.

Харингтон и Лесли познакомились в 2012 году во время съемок "Игры престолов", в котором им достались роли Джона Сноу и Игритт.

Лесли прекратила сниматься в сериале два года спустя после встречи, когда ее героиня погибла, а Харингтон стал одной из главных звезд "Игр престолов", снявшись во всех семи сезонах этой телевизионной драмы.

Image caption Сообщение о помолвке пара опубликовала в газете Times

Первое публичное появление Лесли и Харингтон в качестве пары состоялось только на прошлогодней церемонии вручения премии Лоуренса Оливье.

В прошлогоднем интервью журналу L'Uomo Vogue Харингтон сказал, что влюбиться в Лесли было очень легко.

По его словам, самыми прекрасными воспоминаниями о съемках телесериала были три недели работы в Исландии в 2012 году, когда снимался второй сезон теледрамы.

"Потому что это красивая страна, потому что северное сияние волшебно, и потому что именно там я влюбился", - сказал актер.

Сейчас Лесли снимается в американском телесериале "Хорошая борьба" (The Good Fight)

Копірайт зображення Getty Images Image caption Первое публичное появление Лесли и Харингтон в качестве пары состоялось на прошлогодней церемонии вручения премии Лоуренса Оливье

Харингтон, перед тем как начать работу над последним - восьмым - сезоном "Игры престолов", появится в британском историческом мини-сериале "Порох", премьера которого состоится на телеканале BBC One.