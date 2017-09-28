Копірайт зображення Getty Images Image caption Марк Цукерберг: "Трамп говорит, что Facebook против него. Либералы говорят, что мы помогли Трампу"

Основатель Facebook Марк Цукерберг отмел обвинения президента США Дональда Трампа в предвзятости и сговоре крупнейшей соцсети и газет против него.

Чуть ранее Трамп выступил с очередным Twitter - заявлением, в котором обвинил Facebook и некоторые газеты в том, что те состоят в "тайном сговоре" против него.

"Facebook всегда был против Трампа. Сосцети всегда были против Трампа, отсюда и фейковые новости. New York Times (извинилась) и Washington Post были против Трампа. Сговор?" - спросил Twitter Трамп и продолжил:

"Но люди были за Трампа! По сути ни один президент не достиг того, чего мы достигли за первые девять месяцев − и экономика на подъеме".

Слова Трампа идут вразрез с теорией, популярной в либеральных кругах США, согласно которой именно соцсети дали возможность Трампу донести свои идеи до широкого круга избирателей.

Без социальных сетей такой возможности он был бы лишен, уверены критики.

Цукерберг с критикой Трампа не согласился, как не согласился он и с критикой либеральной общественности.

33-летний миллиардер ответил Трампу в Facebook , что соцсеть стремится быть площадкой для выражения всех возможных идей.

"Facebook дает людям голос, позволяет кандидатам общаться напрямую и помогает миллионам людей голосовать", - добавил Цукерберг.

"Трамп говорит, что Facebook против него, либералы говорят, что мы помогли Трампу [выиграть выборы], - написал он. - Обе стороны расстраиваются из-за идей и контента, которые им не нравятся. Вот что означает управлять платформой, [которая открыта] для всех идей".

Цукерберг напомнил, что сразу после выборов назвал "безумной" мысль о том, что фейковые новости на Facebook каким-то образом повлияли на исход выборов. Теперь об этом он сожалеет, так как считает эти слова пренебрежительными.

Соцсеть продолжит "вносить свой вклад в защиту от попыток государств распространять дезинформацию и подрывать избирательные процессы", - подытожил Цукерберг.

И опять о вмешательстве в выборы

Несколько дней назад Цукерберг пообещал, что Facebook передаст американскому конгрессу информацию о 3 тысячах рекламных объявлениях политического характера, связанных с Россией, - в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года.

Утверждения о сговоре между командой Трампа и российскими властями в ходе американской предвыборной кампании преследуют нового президента США все девять месяцев его пребывания на этом посту.

И Трамп, и Москва обвинения отрицают.

Конгресс обратился помимо Facebook к Google и Twitter с просьбой дать показания по поводу предположительного вмешательства Москвы в предвыборный процесс.

Пока ни один из интернет-гигантов не подтвердил, принял ли предложение конгресса.