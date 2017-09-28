В Греции нашли древний храм, который искали 100 лет

Копірайт зображення SWISS RADIO AND TELEVISION Image caption Раскопки перенесли к подножию холма рядом с рыбацкой деревушкой Амаринтос

Швейцарские археологи в Греции отыскали руины храма Артемиды, который искали не менее 100 лет.

Святилище нашли на участке Эретрии на греческом острове Эвбея. Поэтому греческие и швейцарские археологи перенесли раскопки к подножию холма рядом с рыбацкой деревушкой Амаринтос.

Больше ста лет на острове искали остатки храма, ссылаясь на данные из записей древнегреческого философа и историка Страбона. Но эти поиски были безуспешными. Как выяснилось, старинный ученый ошибся. После кропотливой работы они обнаружили портик либо галерею, которые могли быть частью храма, и начали целенаправленно раскопки данного места в 2012-ом.

Богиня Артемида считалась у старинных греков одной из самых почитаемых.

С того времени ученые отыскали ряд зданий, датированных VI — II веками до н.э., включая подземный фонтан, надписи и монеты с именем Артемиды. Находка позволила археологам с уверенностью говорить что их находка именно тот легендарный храм Артемиды, который так долго искали.