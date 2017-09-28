АТО: полной тишины нет
Незаконные вооруженные формирования в течение минувших суток 15 раз нарушили перемирие - об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"В конце минувших суток интенсивность обстрелов наших позиций со стороны российско-оккупационных группировок несколько уменьшилась", - говорится в сообщении на Facebook.
"После 18 часов противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение, однако полного соблюдения режима тишины не было", - добавили в пресс-центре.
Под огнем, добавили там, оказались Авдеевка, Пески, Невельское, районы Широкино и Талаковки, Лобачево, Станицы Луганской и Крымского.
"Украинские военные девять раз огнем заставляли врага соблюдать режим тишины", - отметили в пресс-центре.
"В результате боевых действий потерь среди наших защитников нет", - добавили в сообщении.