Вануату: из-за активности вулкана эвакуируют целый остров

Копірайт зображення Reuters Image caption 23 сентября стало известно о возросшей активности вулкана Манаро

На острове Оба в Вануату объявлена тотальная эвакуация из-за извержения вулкана Манаро.

Всем жителям острова предписано перебраться на другие острова архипелага. Всего на Оба живут 11 тысяч человек.

Извержение началось несколько дней назад, ученые в субботу оценил его как "умеренное". На этой стадии окрестностям вулкана грозит задымление, выпадение пепла и обломков породы, кислотные дожди.

Ранее 6 тысяч жителей острова были перемещены в укрытия на возвышенностях, но сейчас власти назвали полную эвакуацию населения Оба приоритетом для всего Вануату.

"Каждая семья должна эвакуироваться с острова Оба", - говорится в заявлении совета министров Вануату.

Копірайт зображення Reuters Image caption Предполагается, что до 6 октября остров Оба покинут 11 тыс жителей

По данным Radio New Zealand, большинство жителей острова, вероятнее всего, перевезут на остров Пентекост.

Последнее извержение вулкана Манаро в 2005 году вызвало эвакуацию 5 тысяч человек.

Манаро располагается на Тихоокеанском огненном кольце, как и недавно проснувшийся вулкан Агунг на Бали.

Республика Вануату расположена на 83 островах архипелага Новые Гебриды.