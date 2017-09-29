Цены на жилье в Лондоне снизились впервые за восемь лет

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По данным Национальной Ассоциации застройщиков (Nationwide), цены на жилье в британской столице снизились впервые с 2009 года.

Падение, зафиксированное в сентябре, пока незначительно - лишь 0,6% к соответствующему периоду прошлого года.

По данным ассоциации, Лондон также имеет наихудшие показатели в стране с 2005 года.

В целом по Великобритании цены на жилье все еще растут, но темпы роста замедлились до 2%. Это самый низкий уровень с 2013 года.

Ранее снижение цен на жилье было зафиксировано только в центре Лондона, однако до сих пор ситуация в столице определялась ростом цен на жилье в пригородах.

Главный экономист Nationwide Роберт Гарднер говорит, что падение цен в столице стало "особенно заметным".

По данным ассоциации, средняя стоимость дома или квартиры в Великобритании составляет порядка 210 тысяч фунтов.