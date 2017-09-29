В Хмельницкой области разбился самолет: погибли два пилота

Копірайт зображення UNIAN Image caption Учебно-тренировочный самолет Л-39

В Красиловском районе Хмельницкой области во время выполнения учебного полета разбился учебно-тренировочный самолет Л-39.

Об этом сообщили в пресс-центре Воздушных Сил ВСУ.

В результате инцидента погибли два пилота.

В Минобороны заявили, что на месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы.

Причины авиакатастрофы выясняются.