В Хмельницкой области разбился самолет: погибли два пилота
- 29 сентября 2017
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В Красиловском районе Хмельницкой области во время выполнения учебного полета разбился учебно-тренировочный самолет Л-39.
Об этом сообщили в пресс-центре Воздушных Сил ВСУ.
В результате инцидента погибли два пилота.
В Минобороны заявили, что на месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы.
Причины авиакатастрофы выясняются.