США отзывают сотрудников своего посольства на Кубе

Копірайт зображення Getty Images Image caption Посольство США было вновь открыто в Гаване в 2015 году

США отзывает большинство сотрудников своего посольства на Кубе. Об этом сообщили источники в американском правительстве. Американская пресса сообщает об акустических атаках на сотрудников посольства. О проблемах со здоровьем сообщили 20 дипломатов.

Кроме того, сообщается, что гражданам США нежелательно посещать Кубу, так как звуковые атаки на граждан США производились и в отелях.

На прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что решение о том, закрывать ли посольство США на Кубе, подлежит обсуждению.

Неофициально американские дипломаты говорят о том, что против них было использовано некое устройство, способное транслировать сильный звук, частота которого находится за пределами слышимого человеком диапазона.

Однако никаких доказательств этого пока представлено не было.

В результате этих таинственных звуковых атак сотрудники посольства испытывали тошноту, головокружение, у кого-то было зафиксировано легкое сотрясение мозга. Некоторые жаловались на потерю слуха.

Кроме сотрудников американского посольства, пострадали два гражданина Канады.

Объяснений пока нет

В беседе с агентством Ассошиэйтед пресс американские чиновники сказали, что всем сотрудникам посольства было приказано покинуть посольство, там остается только аварийный персонал.

Копірайт зображення Reuters Image caption Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что решение о том, закрывать ли посольство США на Кубе, подлежит обсуждению

В Гаване приостановлена выдача американских виз на неопределённый срок - до тех пор пока Куба не гарантирует полную безопасность американских дипломатов.

Несмотря на расследование, которое ведется совместно ФБР, федеральной полицией Канады и кубинскими властями, объяснений происходящих с конца 2016 года акустических атак найдено не было.

Агентство AFP приводит мнение Дэниса Беда, специалиста по биоэлектромагнетике, который считает, что использование скрытого устройства вполне правдоподобно.

"Ультразвуковые волны, выходящие за пределы акустического диапазона человека, могут передаваться через усилитель, это устройство не обязательно большое и может использоваться внутри или снаружи дома".

В качестве примера он привел Active Denial System (ADS), противопехотную пушку, используемую полицейскими силами США, которая излучает электромагнитные волны, вызывающие жжение.

В 2016 году кубинский президент Рауль Кастро дал временному поверенному США в Гаване личную гарантию того, что Куба не имеет никакого отношения к этим странным атакам.

Посольство США было вновь открыто в Гаване в 2015 году, а в 2016 году Барак Обама стал первым президентом США с 1928 года (когда на Кубу приехал 30 президент США Калвин Кулидж), который посетил Кубу.

В июне этого года президент США Дональд Трамп объявил о частичном отказе от политики Барака Обамы, однако посольство США в Гаване было решено оставить.