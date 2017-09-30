Украинцы завоевали 14 медалей на "Играх Непокоренных"

Копірайт зображення AFP Image caption Основатель Игорь непокоренных принц Гарри с членами украинской команды

По итогам соревнований, которые проходили в Торонто, украинская сборная получила 8 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые медали.

В команде такой результат назвали "фантастически удачным".

"Учитывая, что наша команда - одна из самых маленьких - всего 15 человек основного состава, то хочется верить, что команда #InvictusGamesTeamUkraine убедила весь мир, наши военные - сильные духом и телом и никогда не поддаются ни врагам, ни жизненным обстоятельствам!" - говорится в сообщении украинской команды на странице в Facebook.

Копірайт зображення facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine Image caption Сразу четыре золотые медали в копилку сборной Украины принес пловец Павел Будаевский

Самым результативным участником в украинской сборной стал Павел Будаевський, который завоевал 4 золотые медали на соревнованиях по плаванию.

"Игры Непокоренных" (Invictus Games) в 2014 году основал Гарри, принц Уэльский. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх Непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО.

15 украинских спортсменов соревновались в таких видах спорта как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.