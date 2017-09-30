ГСЧС: на складах возле Калиновки "неконтролируемых" взрывов уже нет

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По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро 30 сентября на военных складах в Винницкой области "неконтролируемых взрывов и возникновения очагов пожаров на технической территории арсенала не наблюдается".

В то же время, добавляют в ГСЧС, во время разминирования "происходят подрывы отдельных взрывоопасных предметов под минными тралами". Однако в госслужбе назвали ситуацию "штатной", а также "не представляющей угрозы для жителей пострадавших районов".

В ГСЧС сообщают о возобновлении газоснабжения более 6 тысяч домов в самой Калиновке и близлежащих сел Винницкой области.

В то же время там напоминают, что до 23:59 1 октября 2017 года движение воздушного транспорта в радиусе 40 километров от города Калиновка будет закрыто.