Каталонцы готовятся к референдуму, который Мадрид называет неконституционным

Десятки тысяч каталонцев вышли в Барселоне на завершающий митинг накануне запрещенного центральными властями референдума по вопросу о независимости Каталонии.

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Тысячи полицейских мобилизованы по всей Испании правительством в Мадриде, которое пытается не допустить проведения референдума в ближайшее воскресенье.

Тем временем корпорация Google убрала из своего сетевого магазина приложение, которое используется для того, чтобы указывать избирателям места работающих участков для голосования.

Те каталонцы, которые пытаются загрузить это приложение на свои телефоны, сталкиваются с блокировкой, хотя те, кто загрузил его раньше, могут им пользоваться.

Корпорация заявила, что вынуждена выполнять судебное решение по этому вопросу.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Десятки тысяч каталонцев вышли на митинг в Барселоне, завершивший кампанию к референдуму

Каталония - высокоразвитая провинция с населением в 7,5 млн человек на северо-востоке Испании - имеет свой язык и культуру, но не признается испанской конституцией в качестве отдельного народа.

Идея самоопределения становилась всё более популярной в последние пять лет, но в результате местных выборов в 2015 году к власти в Каталонии пришел альянс партий, выступающих за независимость, хотя около 40% населения провинции поддержали партии, которые выступали против этого.

Состоится ли голосование?

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Полиция по всей Каталонии получила приказ препятствовать использованию общественных зданий в качестве мест для голосования в воскресенье.

За последние недели полиция конфисковала огромные объемы избирательных материалов, а местным должностным лицам, которые принимали участие в избирательной кампании, грозит привлечение к суду.

Однако правительство Каталонии заявило в пятницу, что планирует открыть в воскресенье более двух тысяч участков для голосования, несмотря на прямой запрет центральных властей.

Президент Каталонии Карелс Пучдемон пообещал, что на таких участках будут урны, бюллетени и всё, что требуется, чтобы люди смогли выразить своё мнение.

Почему Мадрид против?

Премьер-министр Испании Мариано Рахой уже сталкивался с каталонским сепаратизмом в 2014 году, когда каталонские националисты требовали проведения пробного референдума. Тогда он отклонил их требования о легализации такого голосования.

Он дал клятву сорвать референдум 2017 года, заявив, что он противоречит конституции страны, которая провозглашает нерасторжимое единство испанского народа, единой и неделимой родины всех испанцев.

Испанские юнионисты утверждают, что Каталония уже имеет широчайшую автономию в составе Испании наряду с другими районами - Галисией и Страной Басков.

Представитель правительства Иниго Мендес де Виго обвинил власти Каталонии в негибкости и одностороннем подходе, но эти же обвинения каталонские националисты выдвигают в адрес Мадрида.

В пятницу произошли и другие события:

Сотни, если не тысячи фермеров привели свои трактора в Барселону и другие города провинции, чтобы использовать их для создания баррикад вокруг участков для голосования

Введены ограничения на полеты вертолетов и легкой авиации, чтобы помешать демонстрации в небе над Барселоной лозунгов в поддержку референдума

Активисты движения за проведение референдума заняли здания школ во многих городах с целью помешать их закрытию на время голосования

Несмотря на растущую напряженность, митинги и демонстрации в Барселоне носили в основном мирный характер.

"Я не верю в то, что найдется кто-то, кто использует насилие или захочет спровоцировать насилие, которое замарает безупречный облик пацифистского движения за независимость Каталонии", - заявил президент Пучдемон.