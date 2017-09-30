Минфин США: санкции против России вступят в силу 28 ноября

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Новые санкции против России вступят в силу 28 ноября 2017 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства финансов США.

Санкции регламентируются в директивах 1 и 2, также опубликованных казначейством США. Первая директива регулирует ограничения по российским кредитным организациям, вторая - по нефтегазовым компаниям.

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал меморандум о распределении между госсекретарем, министром финансов и директором национальной разведки полномочий по применению принятого летом 2017 года закона об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

В частности, госсекретарю Рексу Тиллерсону поручено курировать ряд статей закона, касающихся РФ, в том числе о законодательном закреплении санкций, введенных еще при прежней администрации президента-демократа Барака Обамы в связи с ситуацией в Украине.

Агентство Reuters пишет, что меморандум является первым шагом Трампа в вопросе имплементации закона о санкциях в отношении России, КНДР и Ирана.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.

Обе палаты американского конгресса ранее поддержали законопроект, который также включает меры против Ирана и Северной Кореи.

Сам пакет представляет собой большой объем документов, который объединяет и дополняет уже действующие санкции.

Главное в новом законе - то, что он лишает президента возможности отменять санкции против России без разрешения конгресса.

Закон не вводит впрямую никаких новых мер и не обязывает президента их вводить. Однако предусматривает возможность введения новых санкций против инвесторов из любой страны, например, за участие в сооружении российских экспортных трубопроводов.