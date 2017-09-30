Кризис прав человека в Йемене: ООН направит группу следователей

Копірайт зображення Reuters Image caption Правозащитники утверждают, что военные преступления и преступления против человечности постоянно и безнаказанно совершаются в Йемене

ООН приняла решение направить в Йемен сотрудников Совета по правам человека для расследования возможных нарушений прав человека, совершенных воюющими сторонами за годы гражданской войны в этой стране.

Решение об этом стало компромиссом между позициями западных стран и группы арабских государств, включая Саудовскую Аравию.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает правительственные силы Йемена в их войне с шиитским движением хуситов.

По данным ООН, с марта 2015 года в Йемене погибло более 8530 человек, в 60% случаев это гражданское население. Еще около 48 тысяч получили ранения в результате налетов авиации и наземных боев.

Этот гражданский конфликт привел к тому, что 20,7 млн человек оказались целиком зависимыми от международной помощи. Йеменский продовольственный кризис стал самым крупным за всю историю. С апреля этого года в Йемене вспыхнула эпидемия холеры, от которой пострадало уже 700 тысяч человек.

В соответствии с договоренностью, заключенной в Женеве в пятницу, группа известных международных и региональных экспертов проведет подробное расследование всех утверждений о нарушении прав человека и других сфер международного права в Йемене, говорится в заявлении ООН.

В задачи этой группы входит установление фактов и обстоятельств таких предполагаемых нарушений и, где это возможно, установление ответственных за них лиц.

Копірайт зображення EPA Image caption За последние два с половиной года в Йемене погибло более 8,5 тысяч человек

Эта резолюция Совета по правам человека ООН была принята после того, как предложение группы стран ЕС и Канады о проведении более радикального расследования под официальным грифом "комиссия по расследованию" было отозвано.

Альтернативное предложение группы арабских стран о направлении в Йемен трёх экспертов для расследования в сотрудничестве с комиссией, созданной правительством Йемена, было также отклонено.

Саудовская Аравия, которая категорически отвергала все предложения о создании комиссии по расследованию, даже угрожая разорвать торговые отношения со странами, которые поддерживали их, публично поблагодарила США, Британию и Францию за сотрудничество в достижении компромисса. Все три страны также высказались в поддержку интервенции коалиции в Йемене.

Это компромиссная резолюция, как сообщает корреспондент ВВС в Женеве Имоджен Фоукс, может стать разочарованием для правозащитных групп, призывавших к созданию комиссии по расследованию.

Копірайт зображення Reuters Image caption Правозащитники утверждают, что все стороны конфликта нарушают международное право

Они утверждают, что военные преступления и преступления против человечности постоянно и безнаказанно совершаются в Йемене, и что гражданская война там стала непосредственной причиной эпидемии холеры.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн также обратился к Совету с просьбой одобрить создание комиссии по расследованию; его сотрудники высказывают сомнения в том, что расследование йеменских властей будет объективным.

В пятницу Международной комитет Красного Креста заявил, что в Йемене в результате ударов авиации и артиллерии, которыми обмениваются стороны конфликта, гибнет недопустимое число мирных жителей.

Красный Крест не раз предупреждал о гуманитарной катастрофе в Йемене; по его прогнозам, к концу этого года число заболевших холерой может достичь 900 тыс. человек.