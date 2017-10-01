США не будут финансировать культурный обмен с КНДР и Россией в 2018 году - Белый дом

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Президент США Дональд Трамп продлил на 2018 финансовый год запрет на финансирование культурных и образовательных обменов с рядом стран, включая Россию.

Соответствующее указание распространила пресс-служба Белого дома.

В распоряжении Трампа отмечается, что США не будут предоставлять "негуманитарную и не связанную с торговлей помощь или разрешать финансирование для участия в программах образовательных и культурных обменов официальных лиц и работников правительств Эритреи, КНДР, России и Сирии в 2018 финансовом году".

В сообщении также говорится, что решение принято на основании закона о защите жертв торговли людьми и насилия от 2000 года.