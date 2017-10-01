Режиссер Сенцов сообщил, что его этапируют на Ямал

Копірайт зображення SERGEI VENYAVSKY/AFP Image caption 25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов считает, что его этапируют в самую северную колонию строгого режима в поселке Харп на Ямале, цитируют слова кинорежиссера на сайте общественной организации "Открытая Россия".

В своем письме из СИЗО Тюмени 17 сентября 2017 года Сенцов отрицает физическое насилие над собой, а также сообщает, что следит за событиями, которые развиваются как в Украине, так и в России.

"У меня все нормально. Еду. Вывезли резко из Якутии и везут в Ямало-Ненецкий автономный округ. А там только одно место для отбывания наказания - это легендарный Харп", - цитирует слова Сенцова "Открытая Россия".

Он отметил, что глава МИД Украины Павел Климкин пытался до него "дозвониться на день рождения в июле".

Также он сообщил, что в колонии, где он находился до этапирования, за год ему выдали две открытки.

"По-прежнему не сомневаюсь ни в успехе, ни в победе, ни в том, что все будет хорошо и даже очень!", резюмирует в своём письме кинорежиссёр.

25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Он не признает своей вины и обвиняет российский суд в политическом преследовании.

В Москве считают режиссера гражданином Российской Федерации - 18 марта 2014 года всех граждан Украины, которые проживали в Крыму, автоматически объявили гражданами РФ.

Сам Олег Сенцов настаивает, что у него только один паспорт - украинский.