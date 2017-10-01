Стычки в Каталонии: сообщают о сотнях раненых

Копірайт зображення Dan Kitwood/Getty

По меньшей мере 337 человек пострадали в Каталонии в ходе столкновений демонстрантов с полицией в день проведения запрещенного испанским правительством референдума о независимости, заявляют власти автономной области.

Власти Испании назвали референдум фарсом и призвали руководство Каталонии остановить его.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Полиция применила дубинки против людей в Барселоне

Полиция применила резиновые пули и дубинки для разгона демонстрантов в Барселоне.

Информацию о количестве травмированных подтвердили также в местном департаменте здравоохранения.

Джулия Граэлл - одна из тех, кто пришел в воскресенье на участки - сказала ВВС, что "полиция начала избивать людей - и молодых, и пожилых".

Она добавила: "Сегодня я видела худшее, что может сделать правительство для своей страны".

Официальный Мадрид пока не подтверждает информацию о сотнях пострадавших. По данным МВД Испании, ранения получили 11 полицейских.

Первый заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс Сантамария заявила на пресс-конференции, что полиция "действовала профессионально и адекватно".

Копірайт зображення Reuters Image caption Информацию о количестве травмированных подтвердили также в местном департаменте здравоохранения

Копірайт зображення Dan Kitwood/Getty Image caption Несмотря на попытки полиции заблокировать процесс, некоторым каталонцам всё же удалось проголосовать

Представитель правительства Каталонии Жорди Турулл заявил, что избиратели могут распечатывать электронные версии бюллетеней и приходить с ними на участки.

Власти Каталонии предсказывают высокую явку.

Избирательные участки открылись в 9 утра по местному времени (10.00 по Киеву), но организаторы призывали людей прийти раньше, чтобы "защитить" места для голосования, и многие жители пришли за несколько часов до их открытия. Голосование продлится до 20.00 по местному времени (21.00 по Киеву).

Власти Каталонии в соцсетях призывают жителей провинции самого разного возраста не игнорировать голосование и оказывать мирное сопротивление любым действиям по полиции по недопущению проведения референдума.

Копірайт зображення AFP Image caption У входов на некоторые участки стоят тракторы, чтобы заблокировать возможные действия полиции

Воскресенье станет "важным днем для демократии", сказал в интервью каталонскому телеканалу TV3 вице-президент правительства Каталонии Ориол Джункерас.

"Мы преодолели множество препятствий, нас ничто не остановит, - добавил он. - Если мы сами не защитим свои права, то кто их защитит?"

В бюллетенях для голосования только один вопрос: "Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?", и два варианта ответа, да или нет.

Накануне референдума в Барселоне прошла крупная демонстрация противников голосования.

Копірайт зображення Reuters Image caption Избиратели пришли к школам, где оборудованы участки для голосования, глубокой ночью, за несколько часов до их открытия

Демонстранты, размахивавшие испанскими государственными флагами и транспарантами "Каталония - это Испания", вышли на центральную площадь Барселоны, где располагаются здания регионального правительства и городской мэрии.

Один из участников демонстрации сжег каталонский флаг, другие попытались сорвать транспарант с надписью "Больше демократии!", висевший на здании мэрии.

Референдум, который правительство Испании объявило незаконным, разделил каталонцев и поставил Испанию на грань самого серьезного за последние десятилетия конституционного кризиса.

В субботу полиция Испании опечатала здания 1300 из 2315 школ в Каталонии, в которых планировалось открыть избирательные участки.

Ранее полиция заняла здание телекоммуникационного центра правительства Каталонии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Противники референдума о независимости Каталонии собрались в субботу на демонстрацию в Барселоне

Мадрид направил в регион тысячи полицейских для обеспечения порядка и недопущения проведения референдума. Дополнительные силы полиции размещены на двух кораблях в порту Барселоны.

Испанские власти в преддверии референдума конфисковывали бюллетени, налагали штрафы на крупных каталонских чиновников и временно задержали десятки каталонских политиков.

Копірайт зображення AFP Image caption Мадрид направил в регион тысячи полицейских для обеспечения порядка и недопущения проведения референдума

Многие из тех, кто уже находится внутри школ - это родители и их дети, отказавшиеся покинуть здание после окончания уроков в пятницу. Многие принесли с собой спальные мешки или же ночевали на матах в спортзале.

Каталония - высокоразвитая автономная область с населением в 7,5 млн человек на северо-востоке Испании - имеет свой язык, культуру и широкие права, но не признается испанской конституцией в качестве независимой республики.

Идея самоопределения становилась всё более популярной в последние пять лет. В результате местных выборов в 2015 году к власти в Каталонии пришел альянс партий, выступающих за независимость. В то же время около 40% избирателей поддержали партии, которые выступали против этого.