В Марселе неизвестный зарезал двух человек

Копірайт зображення AFP Image caption Вокзал и прилегающий к нему район оцеплены

В Марселе неизвестный с ножом напал на прохожих у вокзала Сен-Шарль. Два человека погибли.

Нападавший был застрелен полицией.

СМИ сообщают, что правоохранители квалифицируют инцидент как теракт.

"Два человека скончались от полученных ножевых ранений", - заявил AFP префект полиции Оливье де Мазьер.

На место событий выехал глава МВД Франции Жерар Коллон.

Полиция призвала жителей города избегать район происшествия. С вокзала проводится эвакуация. Движение поездов остановлено.

Неназванный чиновник рассказал французской газете Le Monde, что нападавший выкрикивал "Аллах Акбар".

Французские СМИ сообщают, что обе жертвы были женщинами: одной из них преступник перерезал горло, другую ударил ножом в живот.