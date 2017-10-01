В Марселе неизвестный зарезал двух человек
В Марселе неизвестный с ножом напал на прохожих у вокзала Сен-Шарль. Два человека погибли.
Нападавший был застрелен полицией.
СМИ сообщают, что правоохранители квалифицируют инцидент как теракт.
"Два человека скончались от полученных ножевых ранений", - заявил AFP префект полиции Оливье де Мазьер.
На место событий выехал глава МВД Франции Жерар Коллон.
Полиция призвала жителей города избегать район происшествия. С вокзала проводится эвакуация. Движение поездов остановлено.
Неназванный чиновник рассказал французской газете Le Monde, что нападавший выкрикивал "Аллах Акбар".
Французские СМИ сообщают, что обе жертвы были женщинами: одной из них преступник перерезал горло, другую ударил ножом в живот.