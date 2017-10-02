Нобелевскую премию по медицине дали за описание биологических часов
Трое ученых, описавших, как наше тело определяет время, получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
Биологические часы - или циркадный биоритм - отвечают за взаимосвязь функционирования нашего организма с вращением Земли.
Американские ученые Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг разделили премию на троих.
Нобелевский комитет отметил, что сделанные ими выводы имеют "огромное влияние на наше здоровье и благополучие".
Биологические часы - причина того, что мы хотим спать ночью. Но кроме этого они также влияют на наше настроение, бдительность и даже риск сердечного приступа в суточном ритме.
Джулин Зират из Нобелевской ассамблеи отмечает, что это исследование обращает внимание на значиние сна и необходимость ложиться спать в подходящее время.