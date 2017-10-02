Нобелевскую премию по медицине дали за описание биологических часов

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Трое ученых, описавших, как наше тело определяет время, получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Биологические часы - или циркадный биоритм - отвечают за взаимосвязь функционирования нашего организма с вращением Земли.

Американские ученые Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг разделили премию на троих.

Нобелевский комитет отметил, что сделанные ими выводы имеют "огромное влияние на наше здоровье и благополучие".

Биологические часы - причина того, что мы хотим спать ночью. Но кроме этого они также влияют на наше настроение, бдительность и даже риск сердечного приступа в суточном ритме.

Джулин Зират из Нобелевской ассамблеи отмечает, что это исследование обращает внимание на значиние сна и необходимость ложиться спать в подходящее время.