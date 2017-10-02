Суд подтвердил, что Артеменко законно лишили гражданства

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Высший административный суд признал законным указ президента о прекращении украинского гражданства экс-депутута Андрея Артеменко. Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Игорь Олендер.

Суд постановил полностью отказать Артеменко в удовлетворении иска, в частности отказался признать незаконным и отменить указ президента.

ВАСУ рассматривал это дело около 5 месяцев.

Вместе с тем адвокат Артеменко планирует обжаловать прекращение гражданства в Верховном Суде.

Это решение стало первым среди других дел по обжалованию указов Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства бывших чиновников.

Президент подписал указ о прекращении гражданства депутата Андрея Артеменко 29 апреля 2017 года. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.

Андрей Артеменко официально признавал, что имеет гражданство Канады. Но настаивал, что не планирует отказываться от украинского.

Эксперты указывали на то, что указ президента относительно Андрея Артеменко появился вскоре после того, как The New York Times опубликовала статью о том, что украинский депутат передал администрации Дональда Трампа план решения конфликта на Донбассе, который, как говорится в статье, предусматривает вывод "российских войск" из Донбасса, снятие санкций с России и проведение референдума о передаче Крыма в аренду России.

26 июля президент Петр Порошенко лишил гражданства экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили. Это произошло после того, как миграционные органы получили доказательства того, что он предоставил ложные сведения при получении гражданства в 2015 году.

Саакашвили назвал лишение его гражданства политической расправой над критиком действующей украинской власти.