В Калиновке прекратились взрывы и пожар - ГСЧС
На военных складах в Калиновке Винницкой области уже нет ни открытых очагов горения, ни взрывов боеприпасов, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Впрочем, пиротехники продолжают выезжать на вызовы об обнаружении подозрительных предметов, говорят в ведомстве.
Сейчас идет очистка от взрывоопасных предметов местности за пределами населенных пунктов в 10-километровой зоне вокруг арсенала.
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Движение воздушного транспорта в радиусе пяти километров от Калиновки будет закрыто до 9 октября.
Взрывы боеприпасов на военных складах начались около 22 часов 26 сентября.
Эвакуировали более 30 тыс. человек, одна женщина была ранена.
Военная прокуратура расследует взрывы по статье о диверсии.