Каталония готовится к региональной забастовке

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В Каталонии объявили всеобщую забастовку. Значительные территории региона могут оказаться заблокированными.

К забастовке призвали профсоюзы и ассоциации, ссылаясь на "серьезное нарушение прав и свобод" во время голосования в воскресенье.

Тогда власти региона попытались провести запрещенный Мадридом референдум о независимости от Испании. Однако полиция жестоко противостояла попыткам людей проголосовать.

В итоге каталонский лидер Карлес Пучдемон все равно заявил, что по результатам референдума Каталония получила право на независимость.

Власти региона сообщили, что 90% участников голосования поддержали идею независимости от Испании. При этом явка была невысокой - в волеизъявлении приняли участие чуть более 42% избирателей.

В Брюсселе референдум назвали незаконным, поскольку он противоречит конституции Испании. В Еврокомиссии это считают внутренним делом страны.

В Еврокомиссии также призвали правительства Испании и Каталонии перейти от конфронтации к диалогу.

"Насилие никогда не сможет быть инструментом в политике", - заявил ее представитель Маргаритис Схинас.

Об обеспокоенности из-за применения силы в день референдума заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн.

В Барселоне против демонстрантов применили дубинки и резиновые пули. Есть видеозаписи, на которых видно, как полиция таскает женщин за волосы.

Каталонские лидеры заявили, что создадут специальную комиссию, которая будет расследовать, при каких обстоятельствах во время референдума получили ранения более 800 гражданских.

Конституционный суд Испании ранее признал референдум незаконным.

Каталония - высокоразвитая автономная область с населением в 7,5 млн человек на северо-востоке Испании, которая имеет свой язык, культуру и широкие права, но не является независимой республикой по испанской конституции.

Во время местных выборов в 2015 году к власти в Каталонии пришел альянс партий, выступающих за независимость. В то же время почти 40% избирателей поддержали партии, которые высказались против.