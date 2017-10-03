Рада приняла закон о запуске судебной реформы

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Верховная Рада после трех недель рассмотрения поправок приняла проект изменений в ряд кодексов, которые дают старт судебной реформе.

За этот документ проголосовали 234 депутата - представители фракций БПП, "Народного фронта", "Воли народа", "Оппозиционного блока" и "Возрождения".

Резко против документа выступили фракции "Батькивщины" и "Самопомощи".

Документ вносит изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, кодекс административного судопроизводства и другие законы.

Верховная Рада в 2016 году приняла ряд реформ в сфере правосудия. В частности, были внесены поправки в Конституцию, принят новый закон о судоустройстве и статусе судей, а также о Высшем совете правосудия и Конституционном суде.

Внесенные в процессуальные кодексы поправки должны привести их в соответствие с ранее одобренными основными законами судебной реформы.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Принятый закон открывает дорогу запуску обновленного Верховного суда

Кроме того, принятие изменений в кодексы дает возможность запустить обновленный и избранный на открытом конкурсе Верховный Суд Украины, который становится единственным кассационным органом для всех судебных инстанций страны.

Первую часть судей Верховного суда уже отобрали, и они готовы к назначению президентом. При этом активисты критикуют часть избранных на конкурсе кандидатов.

Представители фракций "Батькивщины" и "Самопомощи" критиковали данный проект и в течение трех пленарных недель требовали рассмотрения нескольких тысяч поправок к документу.

По мнению депутатов от оппозиции, документ усиливает влияние президента на судебную систему Украины.

Также в оппозиции считают, что нельзя было объединять изменения в ряд кодексов единым документом.

В свою очередь в провластных фракциях считают, что принятие закона является последним барьером на пути запуска судебной реформы.