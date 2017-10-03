В Германии начал действовать закон против оскорблений в соцсетях

Копірайт зображення Getty Images

В Германии вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны удалять "явно незаконные" записи или быть готовыми заплатить штраф в 50 млн евро.

У компаний с более чем двумя миллионами немецких пользователей есть 24 часа, чтобы удалить сообщения, содержащие риторику ненависти и другие незаконные материалы.

Этот закон является одним из самых строгих такого типа в мире.

Однако критики говорят, что срок его исполнения является нереально коротким, и это может привести к случайной цензуре.

Немецкие депутаты проголосовали за закон Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) ​​в июне. Это произошло после серии громких дел о фальшивых новостях и распространении в соцсетях сообщений, разжигающих ненависть.

Такие крупные компании как Facebook, YouTube и Twitter будут иметь больше времени на то, чтобы оценить сообщения, вызвавшие жалобы, но не являющиеся очевидно незаконными, - семь дней, а не один.

Специальный докладчик ООН по вопросам свободы слова Дэвид Кей заявил, что этот закон "порождает беспокойство относительно свободы слова".

Он вступает в силу через неделю после того, как Европейская комиссия призвала социальные сети более активно предотвращать распространение языка ненависти.