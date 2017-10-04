За сутки в АТО один раненый - штаб
- 4 октября 2017
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За прошедшие сутки на Донбассе был ранен один украинский военный, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.
В целом позиции сил АТО были обстреляны около 22 раз, отметили в штабе. Украинские военные открывали ответный огонь, добавили там.
Основная огневая активность была сконцентрирована на приморском направлении: вблизи Широкино, Талаковки, Водяного, говорится в сообщении.
В самопровозглашенной "ДНР" обвиняют в нарушении перемирия украинских военных.