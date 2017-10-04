За сутки в АТО один раненый - штаб

Копірайт зображення Прес-центр штабу АТО / Facebook

За прошедшие сутки на Донбассе был ранен один украинский военный, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В целом позиции сил АТО были обстреляны около 22 раз, отметили в штабе. Украинские военные открывали ответный огонь, добавили там.

Основная огневая активность была сконцентрирована на приморском направлении: вблизи Широкино, Талаковки, Водяного, говорится в сообщении.

В самопровозглашенной "ДНР" обвиняют в нарушении перемирия украинских военных.