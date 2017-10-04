Экологи против селфи с ленивцами в Instagram

Копірайт зображення World Animal Protection Image caption Животные все больше страдают из-за моды на селфи среди туристов

Животные все больше страдают из-за моды на селфи среди туристов. Безответственные туроператоры забирают животных из естественной среды обитания. Об этом свидетельствуют данные благотворительной организации по защите животных World Animal Protection.

Специалисты обнаружили, что с 2014 года количество селфи с экзотическими животными в Instagram возросло на целых 292%.

Организация призвала этот сайт позаботиться о "защите животных на своей платформе".

Instagram заявил, что работает с экспертами для решения этой проблемы.

"Мы запрещаем использовать Instagram для организации незаконной деятельности в отношении животных", - заявила компания.

"Мы удаляем контент, на который поступили жалобы, а также сообщения о продаже и насилии над животными", - добавил сайт.

Кроме того, Instagram сообщил, что контактирует со специалистами по сохранению дикой природы, чтобы "информировать общество о действиях, которые могут наносить вред животным и окружающей среде".

По словам представителя World Animal Protection доктора Нейла Д'Крузе, "очень страшно, что животных вывозят из естественной среды обитания и используют как фото-реквизит для постов в соцсетях".

Копірайт зображення World Animal Protection Image caption Кайман с завязанным ртом - еще одна жертва селфи

Более четверти фотографий, которые были проанализированы благотворительной организацией, являются образцами "плохого селфи" - на них видно, что люди ведут себя с животными неадекватным или неприемлемым способом.

Копірайт зображення Alamy Image caption Некоторых животных привязывают к деревьям

Специалисты, анализирующие обращение с дикими животными в бразильском Манаусе и перуанском Пуэрто-Алегрия, обнаружили доказательства того, что: