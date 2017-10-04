Экологи против селфи с ленивцами в Instagram
Животные все больше страдают из-за моды на селфи среди туристов. Безответственные туроператоры забирают животных из естественной среды обитания. Об этом свидетельствуют данные благотворительной организации по защите животных World Animal Protection.
Специалисты обнаружили, что с 2014 года количество селфи с экзотическими животными в Instagram возросло на целых 292%.
Организация призвала этот сайт позаботиться о "защите животных на своей платформе".
Instagram заявил, что работает с экспертами для решения этой проблемы.
"Мы запрещаем использовать Instagram для организации незаконной деятельности в отношении животных", - заявила компания.
"Мы удаляем контент, на который поступили жалобы, а также сообщения о продаже и насилии над животными", - добавил сайт.
Кроме того, Instagram сообщил, что контактирует со специалистами по сохранению дикой природы, чтобы "информировать общество о действиях, которые могут наносить вред животным и окружающей среде".
По словам представителя World Animal Protection доктора Нейла Д'Крузе, "очень страшно, что животных вывозят из естественной среды обитания и используют как фото-реквизит для постов в соцсетях".
Более четверти фотографий, которые были проанализированы благотворительной организацией, являются образцами "плохого селфи" - на них видно, что люди ведут себя с животными неадекватным или неприемлемым способом.
Специалисты, анализирующие обращение с дикими животными в бразильском Манаусе и перуанском Пуэрто-Алегрия, обнаружили доказательства того, что:
- ленивцев держат в неволе и привязывают к деревьям
- у некоторых птиц, таких как туканы, на ногах видны большие абсцессы
- зеленые анаконды были травмированы и обезвожены
- кайманам связывают челюсти
- одного ламантина держали в цистерне на подъезде к гостинице