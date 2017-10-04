Китайскую чашу продали за 38 млн долларов
Китайская чаша для ополаскивания рук времен династии Сун продана за рекордные 37,7 млн долларов на торгах Sotheby's в Гонконге, сообщили в аукционном доме.
Представители аукционного дома Sotheby's отметили, эта чаша побила "мировой рекорд любой китайской керамики", которая когда-либо выставлялась на торги.
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Стартовую цену лоту эксперты определили примерно в 10,2 млн долларов. Аукцион продолжался 20 минут. Приобрел чашу анонимный покупатель по телефону.
Управляющий отделения Sotheby's по китайской керамике Николас Чоу назвал блюдо "чрезвычайно редким".
"И жесткая борьба за этот лот предсказуема", - сказал Чоу.
До этого рекордная аукционная цена фарфорового изделия из Китая составила 36 миллионов долларов. Именно за столько один из китайских магнатов купил в 2014 году чашу для вина династии Мин.