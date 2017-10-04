На границе с Россией исчезли двое пограничников - ГПСУ

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Госпогранслужба Украины сообщила об исчезновении двух пограничников, которые патрулировали участок российско-украинской границы "Зноб - Новгородское" в Сумской области.

Связь с ними исчез во вторник около 20:00.

"В то же время в российских средствах массовой информации появилось сообщение о задержании представителями пограничного управления ФСБ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда", - добавляют в Госпогранслужбе Украины.

Продолжаются поиски пропавших.

Предыдущий инцидент

Несколько дней назад российские пограничники сообщили о гибели одного своего сотрудника при попытке нескольких лиц прорваться из России в Украину возле поселка Теткино Курской области РФ.

По данным ФСБ России, инцидент произошел 30 сентября.

В ФСБ также добавили, что один из нападавших задержан, другой погиб.

Позже в российских СМИ количество погибших нарушителей увеличилось до двух, а в украинских соцсетях появилась непроверенная информация о том, что одному из нападавших удалось попасть на территорию Украины.

В пограничной службе Украины информацию о проникновении не подтвердили.

Поселок Зноб - Новгородское находится примерно в 150 км от российской деревни Теткино.