На границе с Россией исчезли двое пограничников - ГПСУ
Госпогранслужба Украины сообщила об исчезновении двух пограничников, которые патрулировали участок российско-украинской границы "Зноб - Новгородское" в Сумской области.
Связь с ними исчез во вторник около 20:00.
"В то же время в российских средствах массовой информации появилось сообщение о задержании представителями пограничного управления ФСБ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда", - добавляют в Госпогранслужбе Украины.
Продолжаются поиски пропавших.
Предыдущий инцидент
Несколько дней назад российские пограничники сообщили о гибели одного своего сотрудника при попытке нескольких лиц прорваться из России в Украину возле поселка Теткино Курской области РФ.
По данным ФСБ России, инцидент произошел 30 сентября.
В ФСБ также добавили, что один из нападавших задержан, другой погиб.
Позже в российских СМИ количество погибших нарушителей увеличилось до двух, а в украинских соцсетях появилась непроверенная информация о том, что одному из нападавших удалось попасть на территорию Украины.
В пограничной службе Украины информацию о проникновении не подтвердили.
Поселок Зноб - Новгородское находится примерно в 150 км от российской деревни Теткино.