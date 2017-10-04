В Раде зарегистрировали проект закона по Донбассу

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Проект президентского закона о реинтеграции Донбасса рассмотрит комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. Документ зарегистрировали на Официальное сайте Верховной Рады.

На сайте парламента в среду обнародовали текст и пояснительную записку к законопроекту 7163.

Документ называется "Проект Закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Инициатор законопроекта - президент Украины Петр Порошенко.

В пояснительной записке отметили, что проект определяет правовой режим отдельных районов Донецкой и Луганской областей как "временно оккупированной территории Украины".

Ранее депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар прогнозировала, что если комитет успеет рассмотреть законопроект в среду, то уже в четверг его могут вынести на рассмотрение в парламент.

Сюмар также сообщила, что на голосование могут вынести два законопроекта по Донбассу. Второй документ предусматривает проголонгацию закона "об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который приняли в октябре 2014 года, но он теряет силу 18 октября 2017 года.

Секретарь комитета Иван Винник в разговоре с BBC Украина допустил, что этот законопроект может представить в Верховной Раде секретарь СНБО Александр Турчинов.

По информации BBC Украина, оба законопроекта сейчас находятся на регистрации в секретариате Верховной Рады.