Иракская армия освободила один из последних оплотов ИГ
Иракское командование сообщило о проведении успешной операции по освобождению города Хавиджа, одного из последних населенных пунктов, захваченными боевиками группировки "Исламское государство".
По словам военных, в ходе операции были убиты 196 боевиков ИГ и освобождены 98 близлежащих деревень.
Территория, на которой проживают десятки тысяч мирных жителей, находилась под контролем террористической группировки с 2014 года.
После этой операции всего один иракский регион по-прежнему находится под контролем ИГ - полоса, пролегающая вдоль западной границы с Сирией.
ИГ продолжает контролировать некоторые сирийские территории.