Иракская армия освободила один из последних оплотов ИГ

Копірайт зображення AFP Image caption Иракская армия постепенно вытесняет "ИГ" из страны

Иракское командование сообщило о проведении успешной операции по освобождению города Хавиджа, одного из последних населенных пунктов, захваченными боевиками группировки "Исламское государство".

По словам военных, в ходе операции были убиты 196 боевиков ИГ и освобождены 98 близлежащих деревень.

Территория, на которой проживают десятки тысяч мирных жителей, находилась под контролем террористической группировки с 2014 года.

После этой операции всего один иракский регион по-прежнему находится под контролем ИГ - полоса, пролегающая вдоль западной границы с Сирией.

ИГ продолжает контролировать некоторые сирийские территории.