Нашли ли в Турции могилу Святого Николая?

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Турецкие археологи нашли в церкви святого Николая в городе Демре в провинции Анталия нетронутую могилу, которая, по их мнению, может принадлежать Николаю Чудотворцу.

Известно, что почти сразу после его смерти в 343 году над его могилой построили базилику, а в начале IX века - церковь. В 1087 году, после набегов турок-сельджуков, итальянские купцы перевезли значительную часть мощей святого в город Бари.

В конце XI века венецианцы забрали оставшиеся мощи из могилы святого Николая. Ученые дважды проводили экспертизу, которая подтвердила, что в Бари и на острове Лидо в Венеции находятся фрагменты одного скелета.

Николай Чудотворец - один из самых почитаемых христианских святых - как в православии, так и в католицизме.

Археологические раскопки в провинции Анталия продолжаются уже 20 лет. И вот недавние исследования показали, что под церковью находится могила, рассказал глава управления охраны памятников Антальи Джемиль Карабайрам.

На данный момент у исследователей пока нет доступа к останкам, так как при раскопках могут быть повреждены каменные барельефы и мозаики. По словам ученых, для проведения работ им пришлось использовать самые современные проникающие радары.

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Продолжающиеся археологические работы дадут в итоге ученым возможность добраться к храмовым основаниям под церковью, чтобы определить, здесь ли еще останки Николая Чудотворца. Вероятность, что тело святого покоится именно здесь, очень высока.

Святой Николай - священник, который жил в III-IV веках нашей эры и почитается в христианстве как чудотворец. Считается, что он делал тайные подарки бедным людям, у которых были дети. Вручение подарков от его имени стало основой для рождественской традиции.