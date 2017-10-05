В зоне АТО за сутки двое украинских военных получили ранения - штаб

Копірайт зображення Прес-центр штабу АТО / Facebook

За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе ранены двое украинских военных, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Там отметили, что один из них получил осколочное ранение "в результате боевого противостояния неподалеку Красногоровки".

Всего за сутки было зафиксировано 19 случаев нарушения тишины. В ответ силы АТО открывали огонь на поражение противника, отметили в штабе.

В самопровозглашенной "ДНР" заявляют о нарушении перемирия со стороны украинских военных.