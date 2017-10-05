В зоне АТО за сутки двое украинских военных получили ранения - штаб
- 5 октября 2017
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За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе ранены двое украинских военных, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Там отметили, что один из них получил осколочное ранение "в результате боевого противостояния неподалеку Красногоровки".
Всего за сутки было зафиксировано 19 случаев нарушения тишины. В ответ силы АТО открывали огонь на поражение противника, отметили в штабе.
В самопровозглашенной "ДНР" заявляют о нарушении перемирия со стороны украинских военных.