Возле Майдана в Киеве разрушили памятник Небесной Сотни

В центре Киева возле Майдана Независимости разбили памятник Героям Небесной Сотни.

Очевидцы задержали вандала и передали его в руки полиции, сообщает корреспондент ВВС Украина с места событий.

Злоумышленника увезли в Печерское отделение полиции Киева. Очевидцы утверждают, что мужчина сам заявил, что это именно он разрушил памятник. При этом он был трезв и говорил связно.

Копірайт зображення Marat Sayfulin / Facebook Image caption Прохожие задержали мужчину, который заявил, что это он разрушил монумент

На месте происшествия работает полиция. Стражи порядка опрашивают свидетелей.

Как сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, задержанный - житель Севастополя, 1974 года рождения, прибыл в Киев накануне.

Монумент Героям Небесной Сотни был сооружен в честь погибших во время Евромайдана в Киеве в феврале 2014 года.