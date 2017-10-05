Возле Майдана в Киеве разрушили памятник Небесной Сотни
В центре Киева возле Майдана Независимости разбили памятник Героям Небесной Сотни.
Очевидцы задержали вандала и передали его в руки полиции, сообщает корреспондент ВВС Украина с места событий.
Злоумышленника увезли в Печерское отделение полиции Киева. Очевидцы утверждают, что мужчина сам заявил, что это именно он разрушил памятник. При этом он был трезв и говорил связно.
На месте происшествия работает полиция. Стражи порядка опрашивают свидетелей.
Как сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, задержанный - житель Севастополя, 1974 года рождения, прибыл в Киев накануне.
Монумент Героям Небесной Сотни был сооружен в честь погибших во время Евромайдана в Киеве в феврале 2014 года.