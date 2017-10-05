Голосование по Донбассу состоится в четверг

Копірайт зображення UNIAN Image caption Верховная Рада планирует рассмотреть проекты по Донбассу

В четверг Верховная Рада включила оба проекта законов по Донбассу в повестку дня, поэтому голосование по этому вопросу может состоятся уже 5 октября.

Ранее профильный комитет Верховной Рады отклонил проект президента касательно пролонгации закона об особом порядке самоуправления отдельных районов Донбасса.

В то же время комитет по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей" и рекомендовали его принять в первом чтении.

Рада имеет право принять любое решение по проектам законов, независимо от рекомендации профильного комитета.

Глава фракции БПП Ирина Луценко уже анонсировала, что отклоненный комитетом проект парламентарии попытаются принять в целом, а одобренный - в первом чтении.

Комитет во главе с Сергеем Пашинским поручил ко второму чтению доработать одобренный проект и учесть поправки представителей комитета.

В частности, предлагается изменить редакцию статьи 7 проекта закона, в которой указано, что во время работы всех органов власти по восстановлению целостности Украины они должны выполнять Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года и "комплекс мер" от 12 Февраль 2015 года.

Некоторые члены комитета предлагали заменить упоминание о Минских договоренностях в законе ссылкой на резолюцию Совета безопасности ООН от 17 февраля 2015 года, где присутствует оценка этих договоренностей.

Комитет рекомендовал вернуть президенту на доработку проект закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Документ предлагает продлить действие закона об особом порядке самоуправления отдельных районов Донбасса.

4 октября президент Украины подал на рассмотрение парламента два проекта законов по урегулированию ситуации на Донбассе.

Первый и основной - об особенностях политики по обеспечению "государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петр Порошенко предложил законодательно закрепить статус России как "агрессора", а также узаконить Минские соглашения

Документ существенно меняет политику Киева в отношении занятых боевиками районов Донбасса. В частности, меняется формат АТО, трансформируя ее в "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях".

Россию признают агрессором, а отдельные районы Донбасса - оккупированными Россией и контролируемыми ее боевиками территориями.

Наибольшую критику вызвала статья 7 документа, которая содержит ссылки на Минские соглашения.

Второй проект - о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В преамбулу к этому проекту внесли возможность размещения на Донбассе миротворцев ООН.

Также проект пролонгирует на год закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действие последнего прекращается 18 октября.

Эта инициатива также получила много критики со стороны политиков и экспертов. Однако, как указывают во фракции БПП, пролонгация закона необходима для продолжения международных санкций в отношении России.

На заседании комитета его председатель отметил, что этот закон и так не работает, а начнет действовать только тогда, когда украинская армия восстановит контроль над отдельными районами Донбасса и украинского-российской границей.

Уже после отклонения комитетом проекта президент направил в парламент доработанный законопроект.

В частности, туда добавили норму о том, что особый порядок самоуправления заработает только после выполнения условий статьи 10 закона. Документ, среди прочего содержит условие о "выводе всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Некоторые фракции Верховной Рады, в частности "Батькивщина", "Самопомощь" и "Радикальная партия" расскритиковали оба проекта, поэтому принятие документов в целом уже сегодня выглядит пока сомнительным.