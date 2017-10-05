Рада обязала согласовывать гастроли россиян с СБУ

Копірайт зображення RESPUBLICA FEST Image caption Российских артистов-гастролеров перед приездом в Украину будет проверять СБУ

Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому российским исполнителям будет необходимо согласовывать концерты на территории Украины с СБУ.

"В случае, если участником запланированного гастрольного мероприятия является гражданин страны-агрессора, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения мероприятия подает в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения его к участию в указанных гастролях", - говорится в документе.

В украинском правовом поле в ряде документов страной-агрессором названа только Российская Федерация.

При этом организатор должен предоставить СБУ достоверную информацию об имени и фамилии участника, указанных в его документе для въезда, а также об использовании псевдонимов, участии в творческих коллективах и другую информацию, которая характеризует его творческую деятельность.

Далее СБУ в течение 10 дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ.

После получения ответа об отсутствии оснований для недопущения гражданина России к участию в указанных гастролях организатор заключает с ним договор.

Артистам, внесенным в "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", выступления на Украине запрещены. В этом списке находятся 122 российских артистов.

Последние два года СБУ расширило список лиц, въезд которым в Украину запрещен. Невъездными иностранцы становятся прежде всего из-за посещения Крыма, визитов к боевикам на Донбассе или поддержки агрессивных действия России в отношении украинского государства.