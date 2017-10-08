Волкер и Сурков в Белграде обсудили перемирие на Донбассе

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В столице Сербии состоялись переговоры спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника российского президента Владислава Суркова о перемирии на востоке Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Глава сербской дипломатии для национального телевидения Сербии заявил, что эта встреча - "показатель изменения и улучшения внешнеполитической позиции Сербии".

Как сообщает корреспондент ВВС Украина на Балканах, сербские СМИ считают, что эта встреча проходит в Сербии, поскольку г-н Сурков в списке западных санкций и не может въезжать в страны ЕС.

Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но отказывается присоединиться к санкциям ЕС против России.

Синхронизация внешней политики Сербии с ЕС и введение санкций в отношении Российской Федерации являются частью переговорного процесса Белграда с Брюсселем.

Внешнюю политику Белграда СМИ часто называют "сидением на двух стульях", то есть попыткой угодить как ЕС, так и России, добавляет корреспондент ВВС Украина.

В сентябре бывший посол США в РФ Джон Теффт сообщил, что Волкер и Сурков могут обсудить на встрече вопросы о миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Сам Курт Волкер ранее заявлял, что планирует обсудить с Владиславом Сурковым вопрос восстановления территориальной целостности и безопасности Украины.

Первая встреча Суркова и Волкера состоялась 21 августа в Минске. Помощник президента России назвал встречу конструктивной.