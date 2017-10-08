На акции протеста в Петербурге задержаны десятки людей

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Полиция задержала несколько десятков участников несогласованной акции протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам правозащитного портала "ОВД-инфо", всего в полицию увезли 66 человек. Интерфакс со ссылкой на заявление МВД сообщил, что задержаны были 38 человек, к 9 вечера после беседы в отделении всех отпустили.

Сторонники Навального наметили на 7 октября протестные мероприятия в 80 российских городах, несогласованная акция на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, по задумке оппозиционеров, должна стать основной.

По оценкам корреспондента ВВС, на Марсовом поле собралось более тысячи протестующих, они скандировали "Навальный" и "Свободу!".

К месту скопления людей привезли динамики, полиция рассказала, что людей обманули, митинг несогласованный, и, чтобы не стать жертвами провокаторов, можно пойти на бесплатный показ фильма "Крым".

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Сторонникам Навального предложили уйти с митинга и сходить на "Крым"

С Марсова поля толпа двинулась на Литейный проспект и попыталась прорвать полицейское оцепление. Полиция в ответ начала жестко задерживать протестующих, некоторые из них получили травмы.

Корреспондент "Эха Москвы" Арсений Веснин написал в своем Twitter, что одна из участниц получила травму головы. Корреспондент ВВС также сообщил о женщине с раненой головой после задержания. Были задержаны сотрудник ФБК Георгий Албуров и активист Ильдар Дадин.

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После этого несколько сотен активистов двинулись к площади Восстания, а затем по Лиговскому проспекту к ТЦ "Галерея", возле которого задержания продолжились.

За два дня до митинга Марсово поле закрыли, власти объяснили это необходимостью проведения работ по благоустройству.

Акция в Москве

Акция в Москве началась в 14 часов, в центр города были стянуты полицейские и сотрудники Росгвардии.

Власти отказались санкционировать митинг на Тверской, однако штаб Навального призвал москвичей все равно выйти на улицы.

По оценкам корреспондентов ВВС, в районе Пушкинской площади собрались около тысячи человек. Среди них было много молодых людей и несовершеннолетних школьников.

МВД позже сообщило, что на несогласованной акции на Пушкинской площади находилось 700 человек.

Некоторые участники митинга держали в руках плакаты, скандировали "Мы здесь власть" и "Мы не уйдем". Толпа молодых людей скандировали "Мы хотим гулять!" и "Не мешайте нам!". Через час после начала акции пошли по Тверской улице в сторону Кремля. Шествие негромко скандировало "Путин - вор".

Гуляющие дошли до Манежной площади и до Государственной думы, затем толпа развернулась и вернулась на площадь. Полиция держала оцепление вдоль Тверской улицы и аккуратно разделяла толпу, но не пыталась выдавить гуляющих, не проводила массовых задержаний и в течение двух с половиной часов акции не пыталась разогнать толпу силой.

Уже после окончания акции несколько десятков активистов объявили, что проведут ночь на Манежной площади.

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Image caption Корреспондент Би-би-си стал свидетелем одного задержания около Пушкинской площади

Image caption Желтые уточки стали символами протеста после выхода расследования Навального "Он вам не Димон"

Обыски и задержания

По оценкам портала "ОВД-инфо", всего в России на акциях и перед ними было задержано 262 человека.

За два дня до митингов был арестован руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков, задержаны координаторы региональных штабов в нескольких городах. По данным "ОВД-инфо", в субботу были задержаны координаторы и сотрудники штабов Навального в Санкт-Петербурге, Твери и Перми.

В нескольких офисах оппозиционного политика, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, прошли обыски, были изъяты агитационные материалы.

В большинстве городов акции были немногочисленными - на улицы вышли несколько десятков человек.

Копірайт зображення AFP Image caption Акции протеста приурочены ко дню рождения президента России Владимира Путина

Сообщается, что в Смоленске координатора арестовали на восемь суток за анонсирование акции. В Самаре, по данным Интерфакса, задержаны четыре участника и организатор акции сторонников Навального, сообщалось о задержании восьми человек в Ижевске.

В соцсетях призывы прийти на митинги публикуются с хэштегом #ЗаНавального, а основные требования сводятся к трем пунктам:

Немедленное освобождение Алексея Навального

Создание условий для нормальной политической конкуренции

Допуск на выборы Навального и любых других кандидатов, способных собрать необходимые 300 000 подписей

На странице группы Навального в "ВКонтакте" говорится, что оппозиционеры выйдут на улицы в день, когда президент выходит на пенсию (7 октября - день рождения Владимира Путина, которому исполняется 65 лет), намекая на проект предстоящего увеличения пенсионного возраста государственных служащих до 65 лет.