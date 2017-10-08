На акции протеста в Петербурге задержаны десятки людей
Полиция задержала несколько десятков участников несогласованной акции протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам правозащитного портала "ОВД-инфо", всего в полицию увезли 66 человек. Интерфакс со ссылкой на заявление МВД сообщил, что задержаны были 38 человек, к 9 вечера после беседы в отделении всех отпустили.
Сторонники Навального наметили на 7 октября протестные мероприятия в 80 российских городах, несогласованная акция на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, по задумке оппозиционеров, должна стать основной.
По оценкам корреспондента ВВС, на Марсовом поле собралось более тысячи протестующих, они скандировали "Навальный" и "Свободу!".
К месту скопления людей привезли динамики, полиция рассказала, что людей обманули, митинг несогласованный, и, чтобы не стать жертвами провокаторов, можно пойти на бесплатный показ фильма "Крым".
С Марсова поля толпа двинулась на Литейный проспект и попыталась прорвать полицейское оцепление. Полиция в ответ начала жестко задерживать протестующих, некоторые из них получили травмы.
Корреспондент "Эха Москвы" Арсений Веснин написал в своем Twitter, что одна из участниц получила травму головы. Корреспондент ВВС также сообщил о женщине с раненой головой после задержания. Были задержаны сотрудник ФБК Георгий Албуров и активист Ильдар Дадин.
После этого несколько сотен активистов двинулись к площади Восстания, а затем по Лиговскому проспекту к ТЦ "Галерея", возле которого задержания продолжились.
За два дня до митинга Марсово поле закрыли, власти объяснили это необходимостью проведения работ по благоустройству.
Акция в Москве
Акция в Москве началась в 14 часов, в центр города были стянуты полицейские и сотрудники Росгвардии.
Власти отказались санкционировать митинг на Тверской, однако штаб Навального призвал москвичей все равно выйти на улицы.
По оценкам корреспондентов ВВС, в районе Пушкинской площади собрались около тысячи человек. Среди них было много молодых людей и несовершеннолетних школьников.
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МВД позже сообщило, что на несогласованной акции на Пушкинской площади находилось 700 человек.
Некоторые участники митинга держали в руках плакаты, скандировали "Мы здесь власть" и "Мы не уйдем". Толпа молодых людей скандировали "Мы хотим гулять!" и "Не мешайте нам!". Через час после начала акции пошли по Тверской улице в сторону Кремля. Шествие негромко скандировало "Путин - вор".
Гуляющие дошли до Манежной площади и до Государственной думы, затем толпа развернулась и вернулась на площадь. Полиция держала оцепление вдоль Тверской улицы и аккуратно разделяла толпу, но не пыталась выдавить гуляющих, не проводила массовых задержаний и в течение двух с половиной часов акции не пыталась разогнать толпу силой.
Уже после окончания акции несколько десятков активистов объявили, что проведут ночь на Манежной площади.
Обыски и задержания
По оценкам портала "ОВД-инфо", всего в России на акциях и перед ними было задержано 262 человека.
За два дня до митингов был арестован руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков, задержаны координаторы региональных штабов в нескольких городах. По данным "ОВД-инфо", в субботу были задержаны координаторы и сотрудники штабов Навального в Санкт-Петербурге, Твери и Перми.
В нескольких офисах оппозиционного политика, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, прошли обыски, были изъяты агитационные материалы.
В большинстве городов акции были немногочисленными - на улицы вышли несколько десятков человек.
Сообщается, что в Смоленске координатора арестовали на восемь суток за анонсирование акции. В Самаре, по данным Интерфакса, задержаны четыре участника и организатор акции сторонников Навального, сообщалось о задержании восьми человек в Ижевске.
В соцсетях призывы прийти на митинги публикуются с хэштегом #ЗаНавального, а основные требования сводятся к трем пунктам:
- Немедленное освобождение Алексея Навального
- Создание условий для нормальной политической конкуренции
- Допуск на выборы Навального и любых других кандидатов, способных собрать необходимые 300 000 подписей
На странице группы Навального в "ВКонтакте" говорится, что оппозиционеры выйдут на улицы в день, когда президент выходит на пенсию (7 октября - день рождения Владимира Путина, которому исполняется 65 лет), намекая на проект предстоящего увеличения пенсионного возраста государственных служащих до 65 лет.