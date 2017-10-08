Во Львове сорвали концерт Сергея Бабкина

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Во Львове после блокирования митингующими отменили концерт певца, экс-лидера группы 5NIZZA Сергея Бабкина. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.

Местные СМИ обнародовали видео и фото с акции протеста перед концертом, из которых видно, как толпа блокирует вход в клуб "Малевич". Зрители с билетами не могли попасть в зал.

Произошли столкновения протестующих с полицией.

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Митингующие кричали, что Сергей Бабкин дает концерты в России. Они требовали, чтобы он признал РФ страной-агрессором, скандировали: "Украина превыше всего".

Впоследствии певец обнародовал обращение, в котором выразил сожаление по поводу отмены концерта.

"Я - патриот своей страны. Я люблю свою страну, я живу в своей стране, я стараюсь для своей страны и для своих людей. Те, кто знают меня, знают, что я - музыкант, я - далек от политики. Они знают, что я говорю со сцены, говорю своими песнями. Мне очень жаль, что те люди, которые запрещают нам концерт, считают, что их позиция выше, чем ваша (поклонников Бабкина. - Ред.). Они называются "свободой", однако не дают эту свободу", - написал музыкант в своем Instagram.

В сентябре Сергей Бабкин отправился в тур под названием "15 лет" по городам Украины. Его концерты прошли в Ровно, Луцке, Черновцах.

Как рассказали в соцсетях митингующие, среди тех, кто сорвал концерт, были представители организаций ВО "Свобода", Национальный корпус, "Правый сектор".