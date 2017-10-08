Сутки в АТО: 19 обстрелов, один раненый
За прошедшие сутки, 7 октября, боевики 19 раз открывали огонь на Донбассе, один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Во время 11 обстрелов, когда возникала угроза жизни наших бойцов, силы АТО жестко отвечали врагу", - говорится в сообщении.
Обстановка в АТО обострилась в конце суток. После 18:00 группировки боевиков увеличили активность на всех направлениях.
Стреляли по юго-восточным окраинам Авдеевки, также под огнем оказались укрепления украинских войск вблизи Майорска и Зайцево.
А около 19:00 в результате гранатометного обстрела опорного пункта вблизи Песков получил ранение один военнослужащий сил АТО.