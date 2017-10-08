В Николаевской области пассажирский поезд загорелся на ходу

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Локомотив поезда №122 "Николаев-Киев" загорелся на ходу на севере Николаевской области, на 150 км железнодорожного перегона "Новополтавка-Новый Буг". Жертв и пострадавших нет, сообщает ГСЧС.

Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание.

Пассажирские вагоны отцепили от локомотива и отогнали на безопасное расстояние. Пожар тушили огнетушителями, позже прибыли спасатели. Площадь пожара - 9 кв.м.

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Пассажиры 2 часа ждали прибытия нового локомотива.

В 23:05 поезд продолжил следование в пункт назначения.